Эскалатор в переходе на станции "Трубная" закроют на ремонт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Один из эскалаторов в переходе со станции "Трубная" на станцию "Цветной бульвар" Московского метрополитена закроют на ремонт с 12 января. Об этом сообщается на сайте метро.

"С 12 января 2022 года в переходе со станции "Трубная" на Серпуховско-Тимирязевскую линию закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут вестись до 16 февраля.

Ранее сообщалось, что на станции БКЛ "Кленовый бульвар" построят пересадку на будущую Бирюлевскую линию метро. В настоящий момент ограждающие конструкции котлована уже возведены более чем на две трети.