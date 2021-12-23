Станция метро "Текстильщики" работает штатно после устранения протечки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После устранения протечки воды из пожарного гидранта станция столичного метро "Текстильщики" работает в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

"Станция "Текстильщики" работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

До этого на платформу поступала вода из пожарного гидранта. Сотрудниками станции был оперативно перекрыт кран, а также организована уборка воды. Комфорту и безопасности пассажиров ничего не угрожало.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года открыли 100 новых станций метро и МЦК. По его словам, сеть московского метро выросла в 1,5 раза.