На центральном участке Троицкой линии метро начали прокладывать тоннель

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Троицкой линии столичного метрополитена приступили к проходке левого перегонного тоннеля между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что тоннелепроходческому комплексу "Марина" предстоит проложить тоннель длиной почти 2,5 километра в условиях плотной городской застройки. Он отметил, что участок линии от станции "Новаторская" до станции "Крымская" с перспективной пересадкой на одноименную платформу МЦК обеспечит интеграцию ТиНАО в транспортный каркас столицы.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" добавил, что на данный момент на центральном участке Троицкой линии метро строятся три станции: "Вавиловская", "Академическая" и "Крымская".
Ранее сообщалось, что работы по строительству первого участка Троицкой линии столичного метро от "Новаторской" до "Мамырей" завершены на 46%, на станциях "Новаторская" и "Университет дружбы народов" уже начался монтаж эскалаторов. Параллельно идут работы по проходке тоннелей между на участке между станциями "Мамыри" и "Бачуринская". Она осуществляется с помощью тоннелепроходческих комплексов "Дарья" и "Евгения".
"Это наш город": на двух станциях Троицкой линии метро начался монтаж эскалаторов
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