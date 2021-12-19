На двух станциях Троицкой линии столичного метро начался монтаж эскалаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по строительству первого участка Троицкой линии столичного метро от "Новаторской" до "Мамырей" завершены на 46%, на станциях "Новаторская" и "Университет дружбы народов" уже начался монтаж эскалаторов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На некоторых станциях первого участка будущей Троицкой линии строители приступили к монтажу эскалаторного полотна, в одном из вестибюлей "Новаторской" и на станции "Университет дружбы народов" уже ведутся монтажные работы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что монолитные работы на этих станциях уже практически завершены, специалисты уже приступают к архитектурной отделке вестибюлей и внутренних помещений. Также осуществляется обратная засыпка станционных котлованов.

"В ближайшее время планируют приступить к установке эскалаторов на строящейся станции "Мамыри", – указано в материале.

В мэрии пояснили, что параллельно идут работы по проходке тоннелей между на участке между станциями "Мамыри" и "Бачуринская". Она осуществляется с помощью шестиметровых тоннелепроходческих комплексов "Дарья" и "Евгения".

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на ближайшие годы запланировано продление и строительство новых радиальных линий метро для улучшения транспортной доступности всех районов города.

"В ближайшие 7–10 лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток – это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. Также предстоит продлить ряд существующих линий: Люблинско-Дмитровская дойдет до района Северный, Солнцевская – до Внукова, Сокольническая будет продлена до станции “Новомосковская”, а Арбатско-Покровская – в район Гольяново", – перечислил Бочкарев.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.