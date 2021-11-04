Москвичам рассказали, как будет развиваться метро в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве до конца 2024 года запланировано проектирование и строительство новых станций метрополитена, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С 2022 до конца 2024 года за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 километра линий метро, 25 станций и три электродепо", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, новые станции появятся на восьми линиях подземки, включая как уже существующие, так и перспективные.

Заммэра подчеркнул, что главной задачей на этот период остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Также в планах, его словам Бочкарева, завершение строительства участка Калининско-Солнцевской линии и участка Люблинско-Дмитровской линии, станции "Новомосковская" Сокольнической линии, а также участка Троицкой линии между станциями "ЗИЛ" и "Коммунарка".

На этот период запланировано начало работ по продлению Арбатско-Покровской линии в район Гольяново, а также строительство перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

По словам Бочкарева, запуск БКЛ изменит маршруты движения пассажиров и разгрузит центр города на четверть. Так, у пассажиров появится больший выбор маршрутов передвижения по Москве. Это разгрузит линии метро и сократит время в пути.