В Москве впервые в истории метро откроют сразу десять станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Впервые в истории столичного метро одновременно будет открыто 10 станций. Об этом сообщили в пресс-службе "Мосинжпроекта".
Речь идет об участке Большой кольцевой линии, на которой уже сейчас работают 12 станций.
"Новый участок Большой кольцевой линии – от "Мнёвников" до "Каховской" – даст возможность миллионам москвичей и гостей города экономить время в пути до пункта назначения. А у многих жителей запада, юго-запада и юга Москвы метро впервые появится в шаговой доступности", – рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
В компании отметили, что БКЛ может стать рекордсменом по протяженности. Сейчас лидером является Вторая кольцевая линия пекинского метро – 57 километров. Длина московской БКЛ составит 70 километров.
"На строительстве БКЛ сейчас трудятся свыше 15 тысяч человек. Сотрудники "Мосинжпроекта" накопили огромный опыт реализации такого сложного проекта, как создание крупной линии метрополитена в условиях мегаполиса с развитой жилой и транспортной инфраструктурой", – добавил глава инжинирингового холдинга.
В этом году компания отмечает 63-летие. С 1958 года "Мосинжпроект" играет ключевую роль в обеспечении новых районов столицы инженерными сетями, а также в создании 6 000 километров дорог и больше сотни мостов и эстакад.
С 2011 года холдингом построено и открыто 105 километров линий и 51 станция Московского метрополитена, а также 11 электродепо. Среди них, помимо БКЛ, станции Калининско-Солнцевской, Некрасовской, Замоскворецкой, Сокольнической и других. Строится новая линия московского метро – Троицкая, продолжается развитие Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий, проектируются две совершенно новые линии – Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Компания ведет активную работу по строительству ряда участков будущей системы хордовых автомагистралей, дорожных объектов на территории ЗИЛа, а также крупнейшего центра космической отрасли в мире – Национального космического центра. В портфеле реализованных проектов холдинга – Большая спортивная арена "Лужники", Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и парк "Зарядье" с концертным залом.
Ранее заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года планируют построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей.
Участок БКЛ метро закроют с 29 по 31 октября
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