В Москве к 2025 году планируют построить еще 25 станций метро

15:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо
Заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года планируют построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей. Об этом сообщает РИА Новости.
"В период с 2022 до конца 2024 года планируется построить 58,5 километра линий, 25 станций метро и три электродепо для обслуживания поездов", – пояснил он.
По словам Бочкарева, благодаря этому улучшится транспортное обслуживание многих городских районов, которые не имеют станции метро в шаговой доступности.
Заммэра рассказал, что за три года хотят закончить строительство участков Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", Сокольнической линии от "Коммунарки" до станции "Потапово", Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Селигерская" и "Физтех" и Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до Внукова.
Также запланировано строительство участков Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий, добавил он.
Бочкарев отметил, на данные цели пойдет 30,8% адресной инвестиционной программы города.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить на год раньше срока – в 2022 году. Заммэра подчеркнул, что уже в этом году планируется запуск 10 станций БКЛ.
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