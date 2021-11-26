Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов на 44% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство участка Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Бачуринской" завершено на 44%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительная готовность участка Троицкой линии метро с пятью станциями от "Новаторской" до "Бачуринской" составляет 44%. На участке практически завершены работы по устройству ограждающих конструкций и разработке грунта", – цитирует его пресс-служба столичного Стройкомплекса.

В случае с тоннелями готовность составляет 94%, отметил заммэра. В настоящее время продолжается устройство железобетонных конструкций и жесткого основания верхнего строения путей.

Глава "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов между тем добавил, что завершена проходка восьми из десяти однопутных тоннелей: сейчас тоннелепроходческие щиты "Дарья" и "Евгения" работают на перегоне между станциями "Мамыри" и "Бачуринская".

Ранее Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки тоннелей северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Селигерская" и "Физтех". Он отметил, что после завершения всех работ улучшится транспортное обслуживание порядка 500 тысяч человек, и выразил надежду на то, что участок будет полностью готов к концу 2023 года.

