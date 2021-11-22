Собянин: завершена проходка тоннелей между станциями метро "Селигерская" и "Физтех"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки тоннелей северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Он выразил надежду на то, что участок будет полностью готов к концу 2023 года.

"Сегодня сразу три щита заканчивают проходку на всем участке. На трех станциях полностью завершена проходка тоннелей. Дальше – обустройство котлованов, строительство станций", – сказал мэр.

Он напомнил, что салатовая линия метро будет продлена до "Физтеха", что, по его словам, улучшит транспортное обслуживание примерно 500 тысяч человек.

В свою очередь, глава компании "Мосметрострой" Сергей Жуков отметил, что в настоящее время рабочие приступают к благоустройству тоннелей. На станции "Яхромская" до середины 2022 года планируется закончить дотационный комплекс, а на станции "Лианозово" уже постепенно приступают к разборке котлована.

Ранее заммэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве до конца 2024 года планируют построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей. Речь идет не только о Люблинско-Дмитровской линии, но и об участке Троицкой линии – от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", Сокольнической линии – от "Коммунарки" до станции "Потапово", а также Калининско-Солнцевской линии – от станции "Рассказовка" до Внукова.

