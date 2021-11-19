Бочкарев: начались архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции "Рижская" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к архитектурно-отделочным работам на станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Общая строительная готовность станции оценивается в 77%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Станция "Рижская" готова более чем на три четверти. Уже начались архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции. В технических помещениях отделка выполнена на 16%", – отметил заммэра.

Бочкарев также рассказал, что ключевыми архитектурными элементами станции являются арки, соединяющие боковые и центральную платформы. На путевой стене разместят металлические панели, на которые нанесут шелкографию с названием станции и схемой линии.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на станции также продолжаются работы по монтажу эскалаторов, ведется установка металлоконструкций и инженерных систем.

Предполагается, что с вводом станции для пассажиров разгрузятся восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий метро.

Ранее департамент транспорта сообщил, что после запуска БКЛ до 100 тысяч москвичей смогут перейти с наземного транспорта в метро. Также в городе запустят и оптимизируют более 90 маршрутов до метро. Благодаря этому 450 тысяч пассажиров будут экономить до 10 минут в пути.

Перед открытием нового участка БКЛ в столичном метро обновляют навигацию. Всего специалисты подготовили более 90 тысяч элементов навигации, которые помогут пассажирам ориентироваться.

