Полный пуск БКЛ позволит разгрузить наземный транспорт Москвы на 100 тыс человек в час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До 100 тысяч москвичей смогут перейти с наземного транспорта в метро после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

"С полным пуском БКЛ поездок на наземном транспорте только в час пик станет меньше до 100 тысяч. Все больше горожан будут пользоваться новыми удобными маршрутами через Большую кольцевую, а в наземном транспорте станет свободнее", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что также в городе запустят и оптимизируют более 90 маршрутов до метро. Благодаря этому 450 тысяч пассажиров будут экономить до 10 минут в пути.

"По поручению мэра мы заранее продумываем все изменения в маршрутную сеть возле новых станций, чтобы маршруты автобусов и электробусов стали удобнее для сотен тысяч жителей", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что перед открытием нового участка БКЛ в столичном метро обновляют навигацию. Всего специалисты подготовили более 90 тысяч элементов навигации, которые помогут пассажирам ориентироваться.

