Платформу начали сооружать на станции "Марьина Роща" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началось строительство пассажирской платформы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, по мере завершения гидроизоляционных работ в правом станционном тоннеле строители укладывают жесткое основание и строят подплатформенные стены, на которые опирается ее перекрытие. На данный момент забетонированы уже первые 40 метров.

Гендиректор АО "Мосметройстрой" Сергей Жуков рассказал, что "Марьина Роща" по своим конструктивным характеристикам – пилонная станция глубокого заложения с платформой островного типа, поэтому пассажирам будет намного легче ориентироваться в подземном пространстве.

Он подчеркнул, что все горнопроходческие работы на станции завершились. В частности, полностью раскрыты проемы между центральным и боковыми залами, пройдены ходки над боковыми тоннелями, ведущие к самому длинному эскалатору в Москве, а также готовы пешеходные коридоры, которые соединяют с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии.

"Марьина Роща" входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего станции "Сокольники" и "Рижская". Запустить движение поездов планируется в 2022 году. Также станция станет частью ТПУ: пассажиры смогут пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и МЦД-2.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", почти готов. На всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.

