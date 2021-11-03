Бочкарев: станция "Текстильщики" БКЛ метро построена на 65%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станция "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построена на 65%, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В настоящее время на станционном комплексе "Текстильщики" ведутся отделочные работы: на 40% выполнена укладка гранита на платформенной части и в зоне кассового зала первого вестибюля, ведется подготовка и устройство подсистем для отделки стен платформенной части мрамором", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Андрея Бочкарева.

На станции смонтировали порядка 70% вентиляционных систем, продолжается работа по установке магистральных и противопожарных систем.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на перегоне между "Нижегородской" и "Печатниками" уложено 37% кабельно-проводниковой продукции. Всего монтаж тоннельного противопожарного водопровода выполнен на 70%.

Строящаяся станция "Текстильщики" расположена на глубине 22 метров. Объект будет иметь два вестибюля с выходами на Люблинскую и Шоссейную улицы, а также пересадку на действующую станцию "Текстильщики" фиолетовой линии метро.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок БКЛ, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", готов на 76%. На всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.

