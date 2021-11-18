Андрей Бочкарев: ТПМК "Елена" прошел больше половины тоннеля на востоке БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Левый перегонный тоннель восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) между переходной камерой станций "Кленовый бульвар" и "Каширская" пройден на 60%.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что проходкой тоннеля занимается шестиметровый тоннелепроходческий комплекс "Елена". Длина участка составляет более 970 метров. В настоящий момент ТПМК прошел уже более половины пути.

"Работа щита проходит в смешанных грунтах, преимущественно в мелких песках и суглинках на глубине от 15 до 41 метра в технической зоне Замоскворецкой линии под проспектом Андропова и территорией городского парка "Садовники", – добавил Бочкарев.

Между тем генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что "Елена" – семидесятый щит, работающий на БКЛ.

"Сейчас, помимо "Елены", работу на строящейся линии продолжают еще три комплекса", – уточнил Кравцов.

Так, на юго-западном участке БКЛ работы ведутся при помощи шестиметрового щита "Эсмина", делающего проходку тоннеля соединительной линией к будущему электродепо "Аминьевское". А десятиметровые щиты "Виктория" и "Лилия" задействованы в прокладке двухпутных тоннелей на восточном участке Большого кольца.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен приступил к обновлению навигации перед открытием новых станций БКЛ. К открытию участка сразу из 10 станций специалисты подготовили более 90 тысяч элементов навигации, которые помогут пассажирам ориентироваться в метро, принимая во внимание наличие новых станций.

