Пересадка с "Электрозаводской" на Арбатско-Покровскую линию готова почти на две трети

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Готовность подземной пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии составляет 61%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, специалисты на 80% выполнили монолитные работы на объекте.
"Также более чем на 85% готова гидроизоляция, обратная засыпка выполнена на три четверти, а работы по проходке горным способом завершены почти наполовину", – добавил Бочкарев.
Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка идет в условиях сложной гидрогеологии. По его словам, мониторинг конструкций действующих и возводимых сооружений ведется в круглосуточном режиме.
Ранее сообщалось, что строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская" планируют завершить в 2023 году.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что благодаря открытию ТПУ поездки станут удобнее для 200 тысяч жителей районов Басманного и Соколиная Гора. Кроме того, на "Электрозаводской" пассажиры будущего МЦД-3 смогут бесплатно пересаживаться на две станции метро.
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