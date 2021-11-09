Бочкарев: готовность пешеходного моста возле ТПУ "Электрозаводская" составляет порядка 70%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты смонтировали все три пролета пешеходного моста, связывающего Рубцовскую и Семеновскую набережные реки Яузы. Работы проходили в рамках создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая готовность моста составляет порядка 70%. К настоящему моменту завершаются монолитные работы и вынос инженерных сетей", – отметил заммэра.

По его словам, мост соединит жилые кварталы по обе стороны Яузы и повысит их транспортную доступность, обеспечив новый пешеходный маршрут к различным видам транспорта.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, общая протяженность дугообразного моста составляет 111 метров, длина пролетного строения – 88 метров. С обеих сторон сооружение оборудуют лифтами для маломобильных граждан.

Транспортно-пересадочный узел "Электрозаводская" создается на базе одноименных станций Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро. Они будут соединены удобными пересадками с Московской железной дорогой и общественным наземным транспортом.

Ранее сообщалось, что строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская" планируют завершить в 2023 году.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что благодаря открытию ТПУ поездки станут удобнее для 200 тысяч жителей районов Басманного и Соколиная Гора. Кроме того, на "Электрозаводской" пассажиры будущего МЦД-3 смогут бесплатно пересаживаться на две станции метро.