Строительство ТПУ "Электрозаводская" планируют завершить в 2023 году

10:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская" планируют завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба Дептранса.
"Он станет одним из крупнейших транспортных хабов в центре столицы и объединит станцию метро "Электрозаводская" синей линии, станцию Большой кольцевой линии, одноименную станцию будущего МЦД-3, маршруты городских автобусов и электробусов, пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные", – говорится в сообщении.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что благодаря открытию ТПУ поездки станут удобнее для 200 тысяч жителей районов Басманный и Соколиная гора.
Кроме того, на "Электрозаводской" пассажиры будущего МЦД-3 смогут бесплатно пересаживаться на две станции метро.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий вокруг трех станций МЦД-2. Речь идет о станциях Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники. Так, на базе станции Серп и Молот будет создан транспортно-пересадочный узел, который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4. В составе ТПУ построят крытый надземный переход с лифтами, эскалаторами и кассами, по которому можно будет безопасно перейти через железнодорожные пути и который соединит районы Таганский и Лефортово.
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