Бочкарев: началась подготовка к монтажу витражей и элементов фасада СК в ТПУ "Некрасовка"

13:40
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты приступили к подготовке монтажа фасадно-декоративных элементов и витражей здания спортивного комплекса в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) "Некрасовка", сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, в спорткомплексе будет бассейн, каток, экстрим-парк и открытая зона воркаута.
"Сооружение площадью более 21 тысячу квадратных метров расположится напротив здания ТПУ на пересечении улицы Покровской и Рождественской. На данный момент это будет самый крупный спортивный объект в Некрасовке", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
По его словам, уже смонтировано 65% металлоконструкций покрытия кровли, специалисты приступили к монтажу ограждающих конструкций здания, что является этапом подготовки к монтажу фасадно-декоративных элементов и витражей. Также активно ведутся работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей, черновые отделочные работы.
"В состав спорткомплекса войдет 12 функциональных зон. Здесь будет организован учебно-тренировочный процесс, будут проводиться соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта – баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу и гандболу", – пояснил Андрей Бочкарев.
Также в здании спорткомплекса планируют разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Бутово выставили на торги по аренде участок площадью 2,6 гектара под строительство ледового дворца и спорткомплекса. Участок расположен недалеко от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".
Победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Он сможет заключить договор на 7 лет и 4 месяца. За это время объект должен быть построен и введен в эксплуатацию.
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