Новую ледовую арену для ЦСКА планируют построить в Москве

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве планируют построить новый спортивный комплекс для ЦСКА. Возведением спортивного объекта займется "Роснефть", утверждается на официальном сайте компании.
Сообщается, что проект будет реализован совместно с министерством обороны РФ и правительством Москвы. Новый спортивный объект появится на Ленинградском проспекте.
"Проект по строительству новой ледовой арены реализуется по поручению правительства Российской Федерации и по просьбе ветеранов хоккея, действующих хоккеистов ЦСКА, детских и юношеских команд", – уточнили в пресс-службе.
Там пояснили, что нынешняя ледовая арена ЦСКА изношена и не соответствует современным нормам. Новый комплекс позволит команде проводить матчи на современном стадионе.
"Новая многофункциональная арена <...> станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику, яркой подсветке, уникальным строительным решениям", – подчеркнули в "Роснефти".
Вместимость арены составит не менее 10 тысяч зрителей. Для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований в комплекс будут включены мультифункциональные хоккейные площадки.
Из-за возможности трансформации стадион сможет принимать баскетбольные, волейбольные, гандбольные матчи, а также теннисные турниры и другие спортивные соревнования. Кроме того, на арене будут проводиться культурно-массовые и концертные мероприятия.
В пределах нового комплекса также появится музей спортивной славы хоккейной команды ЦСКА и современная тренировочная база клуба с двумя катками и ареной вместимостью порядка 2,5 тысячи человек.
Комплекс также учитывает продолжение работы спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА. Ее базу укомплектуют современным инвентарем и оборудованием.
"Строительство жилых комплексов на территории не планируется. Окончательное решение по проекту застройки территории будет принято после проведения публичных слушаний", – заключили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что спортивный комплекс с ледовой ареной построят на Летной улице. Для оформления здания специалисты будут использовать ламели и перфорированные кассеты.
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