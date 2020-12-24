Новую ледовую арену для ЦСКА планируют построить в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве планируют построить новый спортивный комплекс для ЦСКА. Возведением спортивного объекта займется "Роснефть", утверждается на официальном сайте компании.

Сообщается, что проект будет реализован совместно с министерством обороны РФ и правительством Москвы. Новый спортивный объект появится на Ленинградском проспекте.

"Проект по строительству новой ледовой арены реализуется по поручению правительства Российской Федерации и по просьбе ветеранов хоккея, действующих хоккеистов ЦСКА, детских и юношеских команд", – уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что нынешняя ледовая арена ЦСКА изношена и не соответствует современным нормам. Новый комплекс позволит команде проводить матчи на современном стадионе.

"Новая многофункциональная арена <...> станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику, яркой подсветке, уникальным строительным решениям", – подчеркнули в "Роснефти".

Вместимость арены составит не менее 10 тысяч зрителей. Для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований в комплекс будут включены мультифункциональные хоккейные площадки.

Из-за возможности трансформации стадион сможет принимать баскетбольные, волейбольные, гандбольные матчи, а также теннисные турниры и другие спортивные соревнования. Кроме того, на арене будут проводиться культурно-массовые и концертные мероприятия.

В пределах нового комплекса также появится музей спортивной славы хоккейной команды ЦСКА и современная тренировочная база клуба с двумя катками и ареной вместимостью порядка 2,5 тысячи человек.

Комплекс также учитывает продолжение работы спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА. Ее базу укомплектуют современным инвентарем и оборудованием.

"Строительство жилых комплексов на территории не планируется. Окончательное решение по проекту застройки территории будет принято после проведения публичных слушаний", – заключили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что спортивный комплекс с ледовой ареной построят на Летной улице. Для оформления здания специалисты будут использовать ламели и перфорированные кассеты.