Спортивный комплекс с ледовой ареной построят на Летной улице

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Спортивный комплекс с ледовой ареной, центром художественной гимнастики и автомобильного спорта построят на улице Летной, сообщает в пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточняется, здания разделят на три разноэтажных блока.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что центр художественной гимнастики будет расположен в отдельном корпусе, который будет связан с ледовой ареной и центром автомобильного спорта надземным переходом.

"В целом это будет современное спортивное сооружение, отлично подходящее для тренировок и соревнований", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

В пресс-службе пояснили, что блок центра художественной гимнастики предназначен для тренировок и соревнований местного уровня. Также в центре можно заниматься общей физической подготовкой, играть в волейбол, гандбол, баскетбол в универсальном зале-трансформере, а также посещать фитнес-центр с бассейном.

Ледовую арену приспособят для занятий хоккеем и фигурным катанием, говорится в сообщении. Там оборудуют две ледовые площадки, а также вспомогательные помещения.

В Москомархитектуре также отметили, что центр автомобильного спорта будет делить помещения с Федерацией фехтования России.

Для оформления здания специалисты будут использовать ламели и перфорированные кассеты, которые создают гармоничный архитектурный образ, а прилегающую территорию озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской в районе Некрасовка.

В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб. Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрена площадка для ВМХ и сдачи норм ГТО и зона воркаута.

