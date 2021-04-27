Ледовый дворец в Ново-Переделкине введут в эксплуатацию до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию ледовый дворец в районе Ново-Переделкино, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание строится около деревни Орлово за счет средств инвестора. Предполагается, что ледовый дворец станет учебно-тренировочной ареной. На крытой площади разместятся спортивная, административная, техническая и коммерческая зоны.

В пресс-службе подчеркнули, что одновременно там смогут заниматься 200 человек, арена с искусственным льдом рассчитана на 100 человек и будет работать круглый год.

В марте сообщалось, что в столичном районе Солнцево завершилось строительство ледового дворца, который располагается по адресу улица Авиаторов, дом 7. В ледовом дворце оборудовали спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка появилась ледовая арена размером, а также тренировочная ледовая площадка, раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.

