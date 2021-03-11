Четыре новых спортивных комплекса планируют построить в Москве

11:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице планируют построить четыре спортивных комплекса площадью около 148 тысяч квадратных метров. Их возведут на участках, выделенных в прошлом году инвесторам для строительства, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках одного из проектов создадут первый в России серфинг-парк.
"Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, за это время для создания современной спортивной инфраструктуры в столице было одобрено 11 проектов", – отметил Ефимов.
В пресс-службе добавили, что из четырех участков три расположены на территории Мнёвниковской поймы, еще один в Таганском районе.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Мнёвниках планируют построить многофункциональный ледовый дворец для сборной команды России по керлингу.
Также, по его словам, там возведут серфинг-парк "Волна" площадью 30 тысяч квадратных метров.
"Его планируется оснастить уникальной системой генерации волн, обустроить песчаный пляж, спа-комплекс, зал для занятий кроссфитом и другие помещения. Еще 2 гектара земли в Хорошёво-Мнёвниках город выделил для строительства ледового дворца, в котором смогут заниматься фигуристы", – рассказал Гаман.
Он отметил, что в Таганском районе планируется строительство детского крыто-открытого спортивного комплекса.
Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской в районе Некрасовка.
В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.
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