Строительство ледового дворца завершили в Солнцеве

10:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Солнцево завершилось строительство ледового дворца, который располагается по адресу улица Авиаторов, дом 7. Он был возведен за счет средств инвестора, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Планируется, что дворец введут в эксплуатацию в первой половине 2021 года. В настоящее время готовятся необходимые документы.
В ледовом дворце оборудовали спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка общей площадью более шести тысяч квадратных метров появилась ледовая арена размером 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка, раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения. На втором этаже разместят кафе и выставочные залы.
Кроме того, арену подготовят для маломобильного населения. Вход расположили на уровне тротуара, оборудовали специальные санузлы и парковочные места на расстоянии ближе 50 метров от входа. Помимо этого, специалисты установили пассажирский лифт.
На территории около ледового дворца появилась парковка на 24 машино-места.
Ранее сообщалось, что в столице планируют построить четыре спортивных комплекса площадью около 148 тысяч квадратных метров. Их возведут на участках, выделенных в прошлом году инвесторам для строительства.
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