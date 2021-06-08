Ледовый спорткомплекс построят в Северном Бутове

10:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В столичном районе Северное Бутово выставили на торги по аренде участок площадью 2,6 гектара под строительство ледового дворца и спорткомплекса, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"Участок предназначен для создания ледового спорткомплекса, в котором будет не менее 500 зрительских мест", – говорится в сообщении.
Участок расположен недалеко от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".
"На земельном участке в районе Северное Бутово победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Победитель торгов сможет заключить договор на 7 лет и 4 месяца. За это время объект должен быть построен и введен в эксплуатацию.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что начальная цена годовой аренды составляет 2,5 миллиона рублей. Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 21 июня 2021 года, торги состоятся 24 июня.
В марте сообщалось, что в столичном районе Солнцево завершилось строительство ледового дворца, который располагается по адресу улица Авиаторов, дом 7. В ледовом дворце оборудовали спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка появилась ледовая арена, а также тренировочная ледовая площадка, раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.
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