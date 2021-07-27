Собянин утвердил проект развития территории ТПУ "Серп и Молот" МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий, вокруг трех станций МЦД-2. Речь идет о станциях Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники МЦД-2 – участок от ТТК до реки Яузы площадью 64,18 гектара", – говорится в сообщении.

На базе станции Серп и Молот будет создан транспортно-пересадочный узел, который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4. В составе ТПУ построят крытый надземный переход с лифтами, эскалаторами и кассами, по которому можно будет безопасно перейти через железнодорожные пути и который соединит районы Таганский и Лефортово.

На станции Москва-Товарная реконструируют существующий надземный переход, а на станции Калитники – подземный. Рядом со всеми тремя станциями появятся дополнительные велопарковки, места для стоянки такси, а также парковки. Рабочие приведут в порядок тротуары и создадут сеть велодорожек.

Кроме того, предусмотрено строительство новых платформ и перенос станции Москва-Товарная ближе к площади Рогожская Застава.

Ранее мэр Москвы утвердил проект благоустройства территории у станций Сетунь и Рабочий поселок Белорусско-Савеловского маршрута МЦД-1.

В рамках работ по развитию прилегающих территорий будет обустроена велодорожка вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Барвихинской. Также проект предусматривает строительство двух лестничных сходов с эстакады Северо-Западной хорды через железнодорожные пути, с помощью которых пассажиры смогут добраться до остановок общественного транспорта.

