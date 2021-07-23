Запуск МЦД-3 запланирован в конце 2022 – начале 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.
Ожидается, что запуск диаметра повысит транспортную доступность более 22 районов столицы, Зеленограда, а также подмосковных Химок, Жуковского, Раменского и Люберец. Кроме того, после запуска МЦД-3 цена на недвижимость в Зеленограде может вырасти до 15%.
"За счет нового диаметра у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут стоить намного дешевле. Это сделает город удобнее – для жизни, работы и отдыха", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Длина линии МЦД-3 составит 88 километров, время в пути по маршруту – порядка 100 минут. Диаметр будет включать в себя 43 станции. Пассажиропоток составит около 46,8 миллиона человек в год.
В ведомстве подчеркнули, что после запуска новой линии цена на недвижимость в Зеленограде может вырасти до 15%. Сейчас на станции Крюково в Зеленограде строят современный транспортный хаб, а в 2027 году здесь могут начать останавливаться поезда первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице почти завершено строительство самой длинной железнодорожной эстакады. Она станет частью соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД.
В состав МЦД-4 войдут четыре остановочных пункта, которые расположатся на ней. В их числе Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и будущая Ермакова Роща.
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