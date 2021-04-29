Еще один мост через Яузу появится в составе ТПУ "Электрозаводская"

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В составе ТПУ "Электрозаводская" строится пешеходный мост. Он соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас на объекте идут монолитные работы. Мост вытянется на 85 метров, в его отделке будет использовано витражное остекление.

"Мост обеспечит пешую доступность к метро для жителей Рубцовской набережной и прилегающих улиц", – отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

До конца 2024 года в Москве планируется возвести девять мостов. Один, через реку Сходня, достроят уже в этом году. Четыре других появятся в составе СВХ на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе, еще два – в составе Юго-Восточной хорды. И по одному через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и Яузу в районе Краснобогатырской улицы.

