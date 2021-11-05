Собянин сообщил о начале строительства нового участка дороги от ТПУ "Столбово"

15:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве началось строительство нового участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, сообщил Сергей Собянин.
"Начали строить новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от транспортно-пересадочного узла "Столбово" до улицы Поляны в Бутово. Это 15 километров дорог, два путепровода и два надземных перехода", – написал мэр Москвы в Twitter.
По словам Собянина, новая трасса станет полноценным дублером МКАДа на юго-западе Москвы.
"Очень важная дорога для ТиНАО – она свяжет между собой новую и старую Москву. Из Бутово можно будет проехать напрямую в Коммунарку", – добавил он.
Ранее Собянин утвердил план благоустройства территорий у станций второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Перерва, Депо и Люблино. Проект предусматривает строительство дополнительной платформы Люблино и реконструкцию платформ Перерва и Депо. Кроме того, в рамках благоустройства будет проведена реконструкция всех прилегающих к станциям улиц.
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