Монолитные работы на станции "Пыхтино" выполнены на 60%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Монолитные работы по строительству станции метро "Пыхтино" на Калининско-Солнцевской линии выполнены на 60%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что рабочие уже приступили к внутренним отделочным работам в помещении тяговой понижающей подстанции. Продолжаются и тоннелепроходческие работы между "Пыхтино" и "Рассказовка".
"Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Наталия" прошел 1 355 из 2 124 метров по правому перегонному тоннелю. Левый тоннель пройден щитом "Роза" более чем на три четверти – позади остались 1 850 метров", – отметил Бочкарев.
Руководитель проекта строительства участка метрополитена Рассказовка – Внуково Сергей Бычковский рассказал, что на объекте идет строительство метромоста через реку Ликову. Рабочие уже покрасили мост специальным защитным покрытием.
"Начался следующий этап строительных работ по метромосту через реку Ликову. Строители приступили к укладке виброматов, гасящих вибрации поезда при движении", – рассказал Бычковский.
Ввод нового участка Калининско-Солнцевской линии метро улучшит транспортную доступность Троицкого и Новомосковского округов. Станции "Пыхтино" и "Внуково" планируют достроить в 2023 году.
Ранее сообщалось, что после реконструкции станция Беговая получит три новые платформы, благодаря чему она сможет принимать поезда сразу двух маршрутов Московских центральных диаметров – МЦД-1 и МЦД-4. Общая площадь вестибюля составит порядка четырех тысяч квадратных метров, а длина каждой платформы – 275 метров. По всей длине они будут оборудованы навесами со светодиодными светильниками.
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