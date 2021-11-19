Станция Беговая после реконструкции будет принимать поезда сразу двух маршрутов МЦД

Фото: пресс-служба Московской железной дороги
После реконструкции станция Беговая получит три новых платформы, благодаря чему она сможет принимать поезда сразу двух маршрутов Московских центральных диаметров – МЦД-1 и МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"В рамках подготовки инфраструктуры МЖД к запуску МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная ведется работа по реконструкции станции Беговой МЦД-1. В результате будет построена практически новая станция, на которой возведут три новые платформы, а также пассажирский вестибюль с кассово-турникетной и технической зонами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь вестибюля составит порядка четырех тысяч квадратных метров, а длина каждой платформы – 275 метров. По всей длине они будут оборудованы навесами со светодиодными светильниками. Боковые платформы будут берегового типа, а центральная – островного, с каждой ее стороны будут останавливаться поезда.
В вестибюле обустроят кассу с заниженным окном, санитарные помещения и комнату матери и ребенка. Все выходы из помещения будут оборудованы лифтами и эскалаторами. Надземный вестибюль совместят с выходом со станции метро "Беговая".
"После масштабных работ Беговая будет принимать поезда и МЦД-1, и МЦД-4, при этом центральная платформа будет работать сразу на два диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении к Апрелевке. Кроссплатформенная пересадка позволит пассажирам экономить время и сократит время в пути", – заявил начальник МЖД Михаил Глазков.
Он добавил, что для пропуска поездов МЦД-4 будут проложены два дополнительных пути, к которым подключат новую соединительную линию между Киевским и Белорусским направлениями МЖД.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино МЦД-2. В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.
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