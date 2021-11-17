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10:17

Андрей Бочкарев: началась подготовка к строительству нового моста через реку Битцу

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках строительства десятого участка Юго-Восточной хорды началась подготовка к возведению моста через реку Битцу, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"В настоящее время идет подготовка к возведению противооползневого сооружения на буронабивных сваях перед береговой опорой моста через реку Битцу. До начала строительства моста необходимо стабилизировать оползневые процессы", – сказал Бочкарев.

На данный момент на участке идут работы по созданию наземного пешеходного перехода через МКАД, эстакадного съезда на ЮВХ в сторону области, путепровода через Варшавское шоссе, пути МЦД-2 и выносу инженерных коммуникаций из строительной зоны.

Кроме того, на участке сооружается 65-метровый тоннель под 32-м километром МКАД, добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"В настоящее время на 60% выполнен защитный экран тоннеля, который позволит вести строительство без ограничения движения по Кольцевой автодороге", – отметил Кравцов.

Ожидается, что Юго-Восточная хорда разгрузит прилегающие магистрали и улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока столицы, а также округов ТиНАО.

Ранее сообщалось, что общая строительная готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД составляет 54%.

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