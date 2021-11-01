Какие станции метро откроются на Большой кольцевой линии в 2021 году

В этом году впервые в истории Московского метрополитена откроются одновременно 10 новых станций. Запустить обещают почти половину длины Большой кольцевой линии (БКЛ) – от "Мнёвников" до "Каховской". Рассказываем, где появятся новые станции и как они будут выглядеть.

Южный участок

В сентябре 2021 года Сергей Собянин провел технический пуск южного участка БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской". Его протяженность составляет 6,4 километра. Новые станции улучшат транспортное обслуживание порядка 700 тысяч москвичей.



Станция метро "Каховская". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Станция "Каховская" была закрыта на реконструкцию в марте 2019-го. В ходе обновления строители старались максимально сохранить ее исторический облик. Сейчас на ней проводятся заключительные работы перед открытием.

На платформе установлены 44 колонны, в каждой из них вмонтированы светильники, что, по задумке архитекторов, придаст станции дополнительный объем. В западном торце "Каховской" появится вестибюль с переходом на Серпуховско-Тимирязевскую линию.



Станция метро "Зюзино". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

У станции "Зюзино" будет два подземных вестибюля, а выходы расположились на обеих сторонах Севастопольского проспекта и улицы Каховки. В ее дизайне использованы серые, черные и желтые цвета.

Главной особенностью станции стал декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот. Такого эффекта архитекторы добились благодаря алюминиевым пластинам разных размеров и множеству светодиодов.



Станция метро "Воронцово". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Воронцовская" располагается на территории производственной зоны "Воронцово" в районе Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы. У станции будет два вестибюля, а также переход на Калужско-Рижскую линию.

Внутри оформление в космической тематике. Потолок платформы состоит из более чем 11 тысяч алюминиевых "тарелок", которые имитируют Млечный Путь. Серые колонны напоминают метеориты, а мрамор будет играть бликами.



Станция метро "Новаторская". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Новаторская" станет пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро. Она находится на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта.

Главным ее акцентом является подвесной потолок из панелей разного размера из триплекса с пленкой оранжевого цвета трех оттенков. Архитектурная композиция вызывает ассоциации с образом солнца, огня и энергии новаторства.

Кольцо на юго-западе

Также в сентябре мэр Москвы осуществил пробный пуск юго-западного участка БКЛ от "Давыдкова" до "Проспекта Вернадского". Ожидается, что открытие новых станций метро улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.



Станция метро "Проспект Вернадского". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вдоль улицы Удальцова у пересечения с проспектом Вернадского в ближайшее время откроется станция "Проспект Вернадского" БКЛ. С нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии.

Дизайн "Проспект Вернадского" – в стиле хай-тек: вестибюль украшают черные гранитные колонны в сочетании с оранжевыми путевыми стенами и светильниками, которые встроены в потолок в шахматном порядке. Переход на соседнюю ветку выполнили в виде прозрачной галереи.



Станция метро "Мичуринский проспект". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Станция "Мичуринский проспект" расположена на пересечении кольца с Калининско-Солнцевской линией, благодаря чему пассажиры смогут пересесть на желтую ветку.

Она расположена вдоль улицы Удальцова у пересечения с Мичуринским проспектом. Вестибюль станции выполнили в китайском стиле. Главный элемент дизайна – иероглиф, символизирующий дружбу, в сочетании с растительным орнаментом.



Станция метро "Аминьевская". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Еще одна станция юго-западного участка находится вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с будущим МЦД-4 в районе Очаково-Матвеевское. "Аминьевская" будет иметь два подземных вестибюля и выходы к жилым домам и остановкам общественного транспорта.

На платформе размещены темно-коричневые прямоугольные колонны из гранита, а пол выполнен из полированного серого гранита. Потолок напоминает морские волны и украшен группами точечных светильников.



Станция метро "Давыдково". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

"Давыдково" – двухуровневая станция с одним вестибюлем, которую откроют рядом с Аминьевским шоссе на пересечении с Инициативной улицей. Недалеко от нее расположена крупная база МЧС России, поэтому в ее оформлении много элементов, связанных со спасателями.

В кассовом зале размещено панно "Звезда спасения". В центре расположена икона Неопалимой Купины, которая покровительствует МЧС, на периферии – пожарная каланча. На панно находится девиз МЧС: "Предотвращение. Спасение. Помощь".

Западный участок

Ко дню рождения столицы был проведен технический пуск западного участка БКЛ от "Мнёвников" до "Давыдкова". Новые станции в перспективе улучшат транспортное обслуживание жителей Хорошёво-Мнёвников, Кунцева, Можайского районов, а также Фили-Давыдкова и Очаково-Матвеевского, население которых более 700 тысяч человек.



Станция метро "Кунцевская". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Станция метро "Кунцевская" после открытия свяжет три линии метро и МЦД-1. Она расположилась вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и одноименной станцией первого диаметра.

Оформили вестибюль в стилистике античной мозаики. Все поверхности имитируют мозаичную технологию в светло-сером оттенке. На потолке находятся глянцевые белые панели. Также в элементах оформления используются крупногабаритные цилиндрические светильники.



Станция метро "Терехово". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Станция "Терехово" будет иметь выход на Мнёвниковскую пойму. Вестибюль оформили в светлых тонах, колонны украсили силуэтами, которые выполнили с помощью специальной технологии печати по бетону. Также повесили светодиодные светильники-кольца, пол выложен гранитом. Главная особенность в том, что пути пройдут по центру станции, а платформы расположились по краям.

На год раньше

По словам Сергея Собянина, 10 станций Большого кольца планируется открыть уже в ноябре. Полностью же кольцо замкнется в 2022 году.

"Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно откроются сразу десять станций метро. Таким образом, большая часть нового кольца будет уже работать, а в следующем году – на год раньше планируемого срока – мы полностью замкнем эту линию", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего на БКЛ будет открыта 31 станция, общая длина кольца составит 70 километров. Таким образом, линия может стать рекордсменом по протяженности в мире.