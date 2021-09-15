Как за 2 года улучшится инфраструктура общественного транспорта в Москве и Подмосковье

Транспорт – неотъемлемая часть любого современного города. Но мало просто запустить на улицы автобусы, троллейбусы и трамваи. Необходимо еще сделать так, чтобы пассажирам было удобно и комфортно ими пользоваться. А это значит, что маршруты и автомобили нужно регулярно модернизировать. На примере Москвы и Подмосковья расскажем, как общественный транспорт будет развиваться в течение двух лет и разберемся, улучшат ли изменения жизнь горожан.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Связанные одной целью

Москву и Подмосковье объединяет не только их "тесное соседство", но и транспортное сообщение. Из столицы в разные направления области и обратно ежедневно ездят автобусы, поезда метро и обычные электрички. Чтобы сделать передвижения горожан еще более удобными и быстрыми, правительства регионов разрабатывают новые маршруты, вводят единую проездную систему по транспортным картам и регулируют тарифные сетки.

Из бюджетов Москвы и Московской области выделяются средства на реконструкцию авто и железнодорожных вокзалов, закупку автомобилей и поездов, разработку новых путей сообщения и модернизацию уже существующих. В столице сегодня одним из главных проектов, связанных с улучшением транспортной доступности, является строительство Большой кольцевой линии. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы завершат в 2023 году. Кольцо улучшит транспортное обслуживание 80 московских районов.

"Сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток – это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. Также предстоит продлить ряд существующих линий: Люблинско-Дмитровская линия дойдет до района Северного, Солнцевская – до Внукова, Сокольническая будет продлена до станции "Новомосковская", а Арбатско-Покровская – в район Гольяново", – сообщил он.

Кроме того, за 2 года в столице сформируется система хордовых автомагистралей и Московских центральных диаметров. Существующие линии МЦД, кстати, уже завоевали популярность как у москвичей, так и у тех, кто живет в столичном регионе. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, для жителей Подмосковья МЦД по скорости и удобству сопоставимо с метро.

"Теперь, например, если едешь из Подольска в центр Москвы, тратишь на дорогу не час, как раньше, а полчаса. Поезда ходят с интервалом в 3–5 минут, это вполне сравнимо с метрополитеном", – подчеркнул он.

Ежедневно услугами этого вида общественного транспорта пользуются более 500 тысяч человек.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выгодные поездки

Транспортную систему Москвы и Подмосковья также объединяют акции, которые проводят крупные российские компании. К примеру, благодаря акции платежной системы "Мир" пассажиры метро, МЦД и МЦК могут получать кешбэк в размере 10 рублей на покупку билетов, если будут оплачивать их бесконтактной картой "Мир" любого банка. А те, кто привык использовать вместо кошелька смартфон, вернут с каждой поездки 20 рублей, если к телефону в Pay-приложении привязана национальная карта. Выгодное предложение доступно жителям регионов до конца года.

Для тех, кто добирается до столицы из Подмосковья или, наоборот, ездит из Москвы в те города Московской области, где нет МЦД, доступно другое предложение. До 31 декабря в городском транспорте Подмосковья проезд будет стоить на 10 рублей дешевле при оплате бесконтактной картой "Мир". Получить скидку можно в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт.

"Мы подошли к вопросу предоставления скидки пассажирам Подмосковья комплексно. Пользоваться общественным транспортом со скидкой по "Миру" можно на территории всей Мособласти. Если нужно добраться до столицы, а такая необходимость возникает каждый день у огромного числа людей, то для держателей национальных платежных карт на МЦД действует скидка до 20 рублей. В Москве тоже можно проехать с выгодой. Кешбэк на проезд предусмотрен в метрополитене и на МЦК. На карту вернутся от 10 до 20 рублей за каждую поездку в зависимости от способа оплаты", – сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова.