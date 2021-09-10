МЦК сделало доступнее 34 района Москвы – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запуск Московского центрального кольца улучшил транспортную доступность 3 миллионов москвичей и 34 районов города. Об этом в день пятилетия МЦК рассказал Москве 24 заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Запуск МЦК не только улучшил транспортную доступность 34 районов Москвы и 3 миллионов человек, но и обеспечил связь районов за счет создания удобных и, что особенно всегда отмечает мэр Москвы, безопасных переходов через железную дорогу. В районах, в которых ранее не было станций классического метро, с запуском МЦК пришло новое – наземное", – сказал Максим Ликсутов.

Он отметил, что это такие районы, как Коптево, Головинский, Перово, Ростокино, Нижегородский, Ярославский.

При создании МЦК все переходы через ж/д пути стали разноуровневыми – то есть подземными или надземными. Магистраль расположена внутри города, поэтому такие переходы позволили пассажирам безопасно выходить на платформы, а жителям районов – переходить из одной части города в другую.

Московское центральное кольцо запустили для пассажиров 10 сентября 2016 года. В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, президент Владимир Путин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Общая длина МЦК составляет 54 километра, где работает 31 станция с пересадками на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений Московской железной дороги, а также на близлежащие станции метро.

"Ласточки" приспособлены для маломобильных групп населения, пассажиров с детьми, удобны для провоза велосипедов, колясок. Поезда оснащены туалетами, системами климат-контроля и Wi-Fi. Проезд по МЦК стоит так же, как и на метро, причем в течение 90 минут пересесть из подземки можно бесплатно.