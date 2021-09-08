Тематическую "Тройку" лавандового цвета выпустят к пятилетию МЦК

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В честь пятилетия Московского центрального кольца появится тематическая карта "Тройка" лавандового цвета. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Она лавандовая, и этот цвет – символ привязанности и новых начинаний. Точно про МЦК. Уже 5 лет столица окольцована, и мы знаем: это по взаимной любви", – говорится в сообщении.
Всего будет выпущено 10 тысяч экземпляров. Пассажиры смогут приобрести их в кассах на станциях МЦК и метро с 10 сентября.
Ранее сообщалось, что в Москве появятся транспортные карты "Тройка" с эскизами из фильмов советского и российского режиссера мультипликационного кино и художника-мультипликатора Юрия Норштейна.
"Это наш город": пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"
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