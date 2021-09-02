В Москве выпустят лимитированные карты "Тройка" с эскизами из фильмов Норштейна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве появятся транспортные карты "Тройка" с эскизами из фильмов советского и российского режиссера мультипликационного кино и художника-мультипликатора Юрия Норштейна. Об этом рассказала генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая.
"В этом году мы являемся оператором празднования дня рождения нашего любимого Юрия Борисовича Норштейна, которому 15 сентября исполнится 80 лет. И мы, безусловно, сделаем и ретроспективу в наших кинотеатрах", – отметила она.
Мокрицкая также выразила надежду, что будет организован юбилейный вечер Норштейна с помощью "Союзмультфильма" в обновленном кинотеатре "Художественный".
Лимитированные карты "Тройка" появятся в продаже в сентябре, уточнили в пресс-службе киносети.
Ранее стало известно, что в кассах станции метро "Академическая" появились "Тройки" с амурозавром. Выпуск тематических карт посвящен выставке "Русский палеоарт", которая открылась в Дарвиновском музее 10 августа.
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