Выпускники вузов РФ получат брендированные карты "Тройка"

Фото: rsv.ru
10 тысяч брендированных транспортных карт "Тройка" выпустят в честь Всероссийского студенческого выпускного для выпускников вузов 2021 года. Информация об этом появилась на сайте АНО "Россия – страна возможностей".
"В честь Всероссийского студенческого выпускного, организаторами которого выступили министерство науки и высшего образования РФ и президентская платформа "Россия – страна возможностей", в кассах столичного метрополитена появились специальные брендированные транспортные карты "Тройка", – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что их держателям будут доступны специальные бонусы программы лояльности "Тройки".
Стоимость брендированного проездного в кассах центральных станций кольцевой и радиальных линий московского метро не отличается от цены обычной карты.
Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов рассказал, что брендированная "Тройка" – способ сберечь воспоминания студенческих лет, а также прекрасный сувенир.
"Выпускной проводился в прямом эфире, а теплые воспоминания о нем останутся надолго вместе с таким замечательным подарком, который предоставил нам департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы", – заключил Агафонов.
Ранее стало известно, что в кассах станции метро "Академическая" появились "Тройки" с амурозавром. Выпуск тематических карт посвящен выставке "Русский палеоарт", которая откроется в Дарвиновском музее 10 августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: