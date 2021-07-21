Выпускники вузов РФ получат брендированные карты "Тройка"

Фото: rsv.ru

10 тысяч брендированных транспортных карт "Тройка" выпустят в честь Всероссийского студенческого выпускного для выпускников вузов 2021 года. Информация об этом появилась на сайте АНО "Россия – страна возможностей".

"В честь Всероссийского студенческого выпускного, организаторами которого выступили министерство науки и высшего образования РФ и президентская платформа "Россия – страна возможностей", в кассах столичного метрополитена появились специальные брендированные транспортные карты "Тройка", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что их держателям будут доступны специальные бонусы программы лояльности "Тройки".

Стоимость брендированного проездного в кассах центральных станций кольцевой и радиальных линий московского метро не отличается от цены обычной карты.

Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов рассказал, что брендированная "Тройка" – способ сберечь воспоминания студенческих лет, а также прекрасный сувенир.

"Выпускной проводился в прямом эфире, а теплые воспоминания о нем останутся надолго вместе с таким замечательным подарком, который предоставил нам департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы", – заключил Агафонов.

Ранее стало известно, что в кассах станции метро "Академическая" появились "Тройки" с амурозавром. Выпуск тематических карт посвящен выставке "Русский палеоарт", которая откроется в Дарвиновском музее 10 августа.

