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Транспорт

07:31

Карту "Тройка" с эксклюзивным дизайном оформили более 4 тыс раз

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В столице транспортную карту "Тройка" с эксклюзивным дизайном оформили более 4 тысяч раз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

2,6 тысячи карт были приобретены в сувенирном магазине или через приложение "Метро Москвы", остальные 1,4 тысячи – оформлены по промокодам за покупку годового абонемента.

Пассажиры могли выбрать один из девяти предложенных вариантов дизайна, а также нанести на проездной фотографию, фамилию и инициалы. Стоимость эксклюзивной карты составляет 200 рублей. Ее можно купить в пиложении "Метро Москвы", на сайте shop.mosmetro.ru или получить в подарок при покупке годового билета "Единый".

Карта "Тройка" появилась в 2013 году, сейчас она признана лучшей умной билетной системой в мире по версии Transport Ticketing Global.

В рамках ПМЭФ Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали соглашения об интеграции билетных систем столицы и регионов с учетом использования карты "Тройка" в качестве единого билета.

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