Москва подписала соглашения еще с двумя регионами об интеграции "Тройки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в рамках ПМЭФ подписали соглашения об интеграции билетных систем столицы и регионов с учетом использования карты "Тройка" в качестве единого билета.

Согласно материалам пресс-службы столичной мэрии и правительства, процесс интеграции подразумевает несколько этапов, в числе которых – разработка технологических решений по одновременному использованию карты "Тройка" и действующих транспортных и социальных карт в общественном транспорте Ленинградской области и Хабаровского края, разработка тарифной политики по карте "Тройка".

Также предстоит подготовить технические устройства для считывания карт. Следующий шаг – проведение пилотного проекта с использованием "Тройки".

Полностью реализовать проект по использованию транспортной карты "Тройка" в общественном транспорте Ленинградской области и Хабаровского края планируют до конца этого года.

Ранее руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.