Карта "Тройка" придет в 40 регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Транспортную карту "Тройка" рассматривают или уже вводят более 40 регионов России. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Это на самом деле очень удобный инструмент не только для пассажиров. Это еще и очень серьезный аналитический инструмент для городских властей, чтобы смотреть, как происходит загрузка городского транспорта, куда люди ездят. С помощью этих данных можно планировать маршрутную сеть, чтобы она была максимально удобной для людей, которые живут рядом и пользуются городским наземным транспортом", – отметил он.
По словам Ликсутова, с помощью "Тройки" также легко контролировать оплату проезда в транспорте, кроме того, это удобные тарифы для пассажиров. Он добавил, что данный инструмент способствует тому, чтобы все больше людей могли удобно и легко пользоваться городским транспортом во всех регионах.
Ранее Сергей Собянин рассказал о преимуществах карты "Тройка". По его словам, они заключаются в возможности записать на нее любой тип билета, пересаживаться между всеми видами городского транспорта и оплачивать проезд электронным кошельком.
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