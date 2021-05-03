Собянин рассказал о модернизации столичного метро в 2020 году

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Сергей Собянин рассказал, что за последние несколько лет сеть столичного метрополитена выросла почти вдвое. Модернизация продолжалась даже в период пандемии, написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В частности, в прошлом году было обновлено 310 километров кабельных линий, что почти в два раза больше, чем в 2019 году, заменено 30 тысяч шпал и 117 тысяч скреплений. Специалисты отремонтировали 111 эскалаторов и обновили 86 километров рельсового полотна, на 6 станциях привели в порядок переходы или установили навесы, которые защищают пассажиров от ветра и дождя.

"Воздух в метро становится заметно чище. В прошлом году обновили 12 шахт вентиляции. Это отдельная программа, по которой нам удалось повысить воздухообмен в тоннелях и на станциях почти на треть", – написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что на трех станциях столичного метрополитена увеличился пассажиропоток после закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии.

