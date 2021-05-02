Пассажиропоток вырос на 3 станциях после закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На трех станциях столичного метрополитена увеличился пассажиропоток после закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся до 23 мая для строительства тоннеля Большой кольцевой линии.
По данным Дептранса, 60% пассажиров решили воспользоваться компенсационными автобусами.
"Из-за этого количество людей на станциях "Дубровка" и "Волжская" выросло более чем в два раза по сравнению с прошлой субботой, почти на 30% вырос пассажиропоток на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии", – говорится в сообщении.
Как уточняется, самый быстрый маршрут через Замоскворецкую линию выбрали 38% пассажиров.
В связи с закрытием участка изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00.
Так, поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" каждый второй поезд приезжает на "Выхино" пустым.
На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не останавливаются при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии проезжают станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" закрыта.
"Это наш город": участок между "Дубровкой" и "Волжской" закроют с 1 по 23 мая
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