Пассажиропоток вырос на 3 станциях после закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На трех станциях столичного метрополитена увеличился пассажиропоток после закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся до 23 мая для строительства тоннеля Большой кольцевой линии.

По данным Дептранса, 60% пассажиров решили воспользоваться компенсационными автобусами.

"Из-за этого количество людей на станциях "Дубровка" и "Волжская" выросло более чем в два раза по сравнению с прошлой субботой, почти на 30% вырос пассажиропоток на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии", – говорится в сообщении.

Как уточняется, самый быстрый маршрут через Замоскворецкую линию выбрали 38% пассажиров.

В связи с закрытием участка изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00.

Так, поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" каждый второй поезд приезжает на "Выхино" пустым.

На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не останавливаются при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии проезжают станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" закрыта.