С 1 по 23 мая не будет движения на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Там будут прокладывать тоннель БКЛ, и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение.

"Хотим предупредить заранее: в зоне проходки тоннеля очень сложная геология. Строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", – говорится в сообщении.

Сейчас в будний день участком "Дубровка" – "Волжская" пользуются свыше 92 тысяч пассажиров. Для их передвижения разрабатывают несколько альтернативных схем движения. Всего планируется задействовать около 200 автобусов-гармошек.

"Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров, мы изменим схему движения в районе", – рассказали в ведомстве.

Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжаются работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за них движение также частично ограничено.

Сильные затруднения будут в районе Северного тоннеля из-за того, что пользоваться им сможет только городской транспорт и только по одной полосе. Пассажиров просят планировать маршруты заранее, и, по возможности избегать поездок в эту зону.

После строительства новой станции "Печатники" БКЛ станет свободнее на соседней станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии почти на 30%, появятся новые маршруты, а удобные и быстрые пересадки сэкономят время.

Благодаря полному вводу БКЛ в метро на юге Москвы станет значительно комфортнее: южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся 15–18%.

Ранее в Дептрансе рассказали об оформлении новых станций Троицкой линии метро. Станции украсят колонны-"галочки", светильник-"турбина", портрет генерала Ивана Тюленева.