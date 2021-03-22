В Дептрансе рассказали об оформлении новых станций Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На станциях Троицкой линии столичного метрополитена можно будет увидеть граффити с античными образами, передает Дептранс в своем Telegram-канале.
Также станции украсят колонны-"галочки", светильник-"турбина", портрет генерала Ивана Тюленева. Кроме того, на некоторых объектах будут красоваться мифические животные и изображения пещер.
С 17 марта в сервисе "Активный гражданин" в рамках общественных обсуждений начали собирать мнения по 93 градостроительным проектам. Москвичи в том числе могут направлять свои идеи по строительству Троицкой линии подземки. Обсуждения закончатся 30 марта.
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