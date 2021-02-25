Фото: stroi.mos.ru

Вестибюль-лепесток появится на станции метро "Мамыри" новой Троицкой линии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Стены наземного вестибюля будут поддерживать овальные колонны. Станцию, остановки наземки и пригородного транспорта соединит второй вестибюль – подземный.

Уточняется, что "Мамыри" строится за МКАД на территории поселения Мосрентген.

Ранее сообщалось, что Щелковский путепровод в столичном районе Преображенское будет капитально отремонтирован.

В проект также входит окраска элементов пролетных строений и опор, ремонт стойки лестничного схода и переходных плит тротуаров на подходах, перильного ограждения и карнизов.