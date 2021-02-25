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Вестибюль-лепесток появится на станции метро "Мамыри" новой Троицкой линии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Стены наземного вестибюля будут поддерживать овальные колонны. Станцию, остановки наземки и пригородного транспорта соединит второй вестибюль – подземный.
Уточняется, что "Мамыри" строится за МКАД на территории поселения Мосрентген.
Ранее сообщалось, что Щелковский путепровод в столичном районе Преображенское будет капитально отремонтирован.
В проект также входит окраска элементов пролетных строений и опор, ремонт стойки лестничного схода и переходных плит тротуаров на подходах, перильного ограждения и карнизов.