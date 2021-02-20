В Москве построят первую теплую наземную станцию метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первую отапливаемую наземную станцию метро "Новомосковская" на Сокольнической линии начнут строить в этом году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В настоящий момент инженеры заканчивают разработку проектной документации.

"Чтобы пассажирам было комфортно пользоваться станцией, ее построят по принципиально новой технологии – "Новомосковская" станет первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на платформе сделают больше вентиляционного оборудования, в результате получится увеличить подачу теплого воздуха.

"Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например, образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах", – обратил внимание Бочкарев.

Он уточнил, что запустить движение поездов по новому участку Сокольнической линии намерены до конца 2023 года. Благодаря ее продлению будет улучшено транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово.

Ранее сообщалось, что в Москве построят дополнительный выход со станции метро "Комсомольская". На пути к платформам станции появятся проезды с тротуарами, велодорожки и внеуличный пешеходный переход.