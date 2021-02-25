Щелковский путепровод на востоке столицы капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Щелковский путепровод в столичном районе Преображенское будет капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Соответствующий проект уже согласован.

"Капитальный ремонт путепровода Щелковский включает восстановление мостового полотна, балок, опор и их элементов, а также лестничных сходов", – говорится в сообщении пресс-службы.

В проект также входит окраска элементов пролетных строений и опор, ремонт стойки лестничного схода и переходных плит тротуаров на подходах, перильного ограждения и карнизов.

"Работы по капитальному ремонту путепровода производятся в четыре очереди с занятием проезжей части и тротуаров Щелковского путепровода при сохранении в каждом направлении проезда шириной не менее трех полос движения", – отметил председатель Москомэкспертиры Валерий Леонов.

Уточняется, что на участке, где пройдут строительные работы, будет действовать ограничение скорости транспорта, также там запретят остановку.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Сборка четвертой конструкции путепровода под II и III главные пути уже ведется на стапелях стройплощадки. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется закончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны завершить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.

