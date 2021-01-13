В Москве согласовали проект реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы

14:32
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве согласовали проектную документацию для реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкой, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в проект входит строительство боковых проездов с внешней и внутренней стороны кольцевой автодороги, а также на пересечении с улицей Подольских Курсантов. Кроме того, планируется возведение и реконструкция съездов на улицу Липецкую.
По словам Бочкарева, проект подразумевает строительство левоповоротного съезда с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД. Также планируется возвести левопоротный съезд с внутренней стороны МКАД на указанную трассу.
"Проект работ включает также реконструкцию улицы Липецкой, строительство съездов между ее основным ходом и боковыми проездами. Для организации бессветофорного движения на улице Липецкой будет создан разворотный съезд между основной проезжей частью и боковым проездом", – рассказал Бочкарев.
Он добавил, что на развязке построят семь путепроводов, четыре новых остановки общественного транспорта и четыре надземных подземных перехода. Также планируется проведение реконструкции отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта "Загорье". Бочкарев сообщил, что, помимо этого, в проект входит переустройство и перекладка инженерных сетей и озеленение территории.
Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что для организации дорожного движения во время работ будут установлены дорожные знаки, информационные указатели и ограждение. Также будет нанесена новая разметка.
"Важно, что будет сформирована автоматизированная система управления дорожным движением: дополнительно установят детекторы транспорта, видеокамеры высокого разрешения с цифровым преобразователем сигнала, шкафы связи и электроснабжения", – сказал Леонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе после реконструкции. Он поблагодарил строителей за работу и досрочную сдачу объекта. Глава города подчеркнул, что тем самым улучшилась транспортная доступность Красногорска и пяти столичных районов.
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