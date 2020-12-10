Андрей Бочкарев назвал приоритеты дорожного строительства столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для развития дорожной сети Москвы важно строительство как локальных проездов, так и крупных трасс, однако самым приоритетным проектом в настоящее время является создание системы хордовых магистралей, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает "Интерфакс".

"Для города важны все дороги – и локальные проезды, которые обеспечивают связь между соседними районами, и крупные трассы. Однако ключевым и самым масштабным для города проектом в настоящее время является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из трех хорд и рокады. На сегодня эта работа выполнена более чем наполовину – уже введено 190 из 348 километров магистралей", – сказал Бочкарев.

Он отметил, ссылаясь на оценки экспертов, что хордовая система демонстрирует на 20% большую эффективность, чем замкнутая кольцевая. Кроме того, хорды дают возможность перераспределять трафик между транспортными узлами и обеспечивают выезд транспорта за пределы МКАД без прохождения через центр города.

"Когда по всем хордам откроется полноценное движение автотранспорта, заметно разгрузятся и Третье кольцо, и МКАД, и существующие вылетные магистрали, и дороги районного значения. Завершить этот грандиозный проект, который призван кардинально изменить ситуацию на столичных дорогах и улучшить экологию и связанность районов, мы планируем уже в 2023 году", – пояснил заммэра.

Бочкарев напомнил, что движение на Северо-Западной хорде было открыто еще год назад, и за это время автомобилисты успели рассмотреть ее плюсы. В настоящее время открыто движение по шести участкам Северо-Восточной хорды, а ее последний участок активно достраивается. Южная рокада пока введена на трех участках, остальные находятся в процессе строительства, как и участки Юго-Восточной хорды.

Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, вызванные пандемией, темпы дорожного строительства в столице выросли и позволили досрочно выполнить годовой план: с начала 2020 года было введено 103,4 километра дорог, 23 тоннеля, эстакад и мостов, а также 20 пешеходных переходов.

"Мы не планируем снижать темпы дорожного развития. Планы у нас обширные: в 2021 году мы планируем ввести в эксплуатацию участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК), автодорогу "М-3 "Украина" на маршруте "деревня Середнево – деревня Марьино – деревня Десна", путепровод на пересечении 1-й Советской улицы с железнодорожными путями Белорусского направления вблизи платформы "Жаворонки", мост через реку Сходня на Волоколамском шоссе, улицу от города Московский до станции метро "Филатов луг". Помимо этого, будет создана современная дорожная сеть для обслуживания станции метро "Столбово", – отметил Бочкарев.

Всего, по его данным, за последние 10 лет в Москве было построено более 1000 километров дорог, около 300 мостов, эстакад и тоннелей, реконструировано 15 вылетных магистралей и 17 развязок на МКАД.

Ранее Бочкарев заявил, что власти Москвы планируют завершить программу строительства развязок на МКАД до конца 2022 года. Он отметил, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году. Также Бочкарев подчеркнул, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.