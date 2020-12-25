Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе

11:53
Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сергей Собянин открыл после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.
В ходе открытия транспортного узла мэр отметил вклад строителей, которые выполнили работы досрочно.
"Строители – молодцы: сдали его досрочно, практически на год вперед. Развязка на "Волоколамке" позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах. В целом улучшилась ситуация на 20%", – сказал он.
Градоначальник добавил, что это улучшило транспортную доступность пяти районов столицы и Красногорска.
По словам Собянина, в нынешнем году было введено в эксплуатацию 115 километров новых дорог.
"Дорожные строители Москвы в этом году потрудились неплохо, несмотря на все сложности, сдано 115 километров дорог, где 23 искусственных сооружения: тоннели, эстакады, путепроводы, крупнейший объект – новая вылетная магистраль проспект Генерала Дорохова", – отметил глава города.
Реконструкция развязки стартовала в ноябре 2018 года. "Клеверный лист" заменили на многоуровневую развязку, что увеличит пропускную способность дороги.
Ранее власти Москвы согласовали проект строительства многоуровневых транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня и на территории городских округов Дзержинский и Котельники Московской области. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в рамках проекта будет реконструировано более 3,5 километра прямого хода МКАД с устройством переходно-скоростных полос, а также построено нескольких эстакад.
Предусмотрены ремонтные работы на пересечении с улицами Капотня и Энергетиков. Также появится новый въезд к стрелковому комплексу "Объект" с внешней стороны МКАД и подъездная дорога с бокового проезда внешней стороны МКАД к автоцентру "Петровский".
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